Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ermenistan sınırında bir Azerbaycan askeri şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer bölgesi yönünde açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Kelbecer bölgesi yönünde Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara açtığı ateş sonucu, Azerbaycan askeri Asıf Aliyev’in şehit olduğu duyurdu.
Açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerinin aldığı tedbirler sonucunda Ermenistan’ın saldırısının durdurulduğu belirtilirken, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan’ın askeri-politik liderliğine ait olduğu ifade edildi.
Savunma Bakanlığı, şehidin ailesine ve yakınlarına en derin taziyelerini iletti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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