Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de Meriç Nehri etrafında sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin yüksek kesimleri ile Meriç Nehri'nin etrafında sis etkili oldu.
Kentte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Tarihi Meriç Köprüsü'nün sisle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Edirne Hava Durumu
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