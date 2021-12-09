Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kurulan 4 uygulama noktasında, 95 motosiklet ve sürücüsünü durdurarak denetledi.
Öte yandan uygulamada "dur" ikazına uymayan 2 motosiklet sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sonucu durdurulan sürücülerin de aralarında bulunduğu 41 kişiye idari para cezası kesildi, 10 motosiklet trafikten men edildi.
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