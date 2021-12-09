Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu iddia edilen kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.P, B.Ç, C.A ve S.Ç, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Aralık'ta yapılan operasyonda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen 4 muvazzaf şüpheli gözaltına alınmıştı.