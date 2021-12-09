Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da emniyetin hediye ettiği engelli aracını çalan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa Emniyet Müdürlüğünce 4 yıl önce bir engelliye hediye edilen akülü aracı çalan şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 yıl önce bedensel engelli M.G'ye hediye edilen akülü tekerlekli sandalye, 5 gün önce çalındı.
M.G'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin 15 suçtan kaydı bulunan A.A. olduğunu belirledi.
Şüpheliyi evinde gözaltına alan ekipler, evde bulunan akülü aracı da M.G'ye teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, şüphelinin olay günü akülü araca binerek ilerlemesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Bursa Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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