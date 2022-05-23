Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri kiralık bir araçla Manisa'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.
Durdurulan otomobilde arama köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayda araçta bulanan T.F. ve E.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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