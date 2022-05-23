Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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