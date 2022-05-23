Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

