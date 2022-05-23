Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoklama kaçağı ve bakaya gençlere bedelli müjdesini verdi.

Erdoğan konuşmasında "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler." dedi.