Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı ve bakaya gençlere bedelli müjdesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoklama kaçağı ve bakaya gençlere bedelli askerlik yolunun açıldığını söyledi. Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı ve bakaya olanlara bedelli askerlik müjdesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yoklama kaçağı ve bakaya gençlere bedelli müjdesini verdi.
Erdoğan konuşmasında "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler." dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesi ile askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubesine başvurabilirler.https://t.co/6XFdGGKWg9 pic.twitter.com/1obc4CUxME