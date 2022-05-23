Mehmet Uyanık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde devrildi.

Yanmaya başlayan kamyondaki sürücü ve yanındaki Muzaffer Özdemir, araç içinde sıkıştı.

Vatandaşlar tarafından çıkarılan 2 kişi, güvenli bir yere taşındı. Yangında kamyondaki bazı tüpler patlarken, yol trafiğe kapatıldı.

Yangın, Ermenek ve Güneyyurt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.