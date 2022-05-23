Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Yeni Sanayi, Argıncık Doğu Sanayi, Organize Sanayi Bölgesi ve Mimsin Organize Sanayi Bölgesi'nde eş zamanlı yapılan çalışmalarda, 114 kişinin ve 59 motosikletin sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, ehliyetsiz ve tescilsiz motosiklet kullanan sürücülere 55 bin 705, ruhsata işlenmeyen sepetli motosiklet kullananlara ise 33 bin lira ceza kesildi, 10 motosiklet de trafikten men edildi.