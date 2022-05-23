Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Uluslararası Master Of Cake İzmir Festivali Başkanı Zümra Uludoğan, yarışmaya bu yıl "ekmek" ve "boyoz" kategorilerini de dahil ettiklerini belirtti.

Festival gelirleri bağışlandı

Festivalde ailelerin çocukları ile keyifli zaman geçireceği bir ortam hazırladıklarını da vurgulayan Uludoğan, festival gelirlerinin bir kısmını Türkiye Kan Ordusu Kanser Derneğine bağışlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir Aşçılar Derneği tarafından organize edilen, Down sendromlu çocuklarımızı da festivalde etkinliklere dahil ettik. Festivalimize daha önce de katılmış olan dünyaca tanınmış İspanyol Cake art-kek sanatçısı ve öğretmeni Daniel Dieguez de üstün yeteneklerini göstermek üzere yine bizlerle beraber. Sanatçı Yüzüklerin Efendisi filminin karakterlerinden birini 400 kilo çikolata kullanarak bir sanat eseri oluşturdu."

[Fotoğraf: AA]

Ödüller sahiplerini buldu

Master Of Cake İzmir Pasta ve Çikolata Festivali'nde en yüksek puanı alan Ayfer Özer festival birincisi olurken, kategorilerine göre ödül alan diğer isimler şöyle sıralandı:

"Büyük Dekoratif Tasarım Ödülü-Süleyman Maden, Minyatür Dekoratif Tasarım Ödülü-Serpil Aydın, Şeker Hamuru/ Düğün Pastası-Gülten Çarkacı, Kutlama Pastası-Mervenur Çin,Kurabiye-Gülten Çarkacı, Çiçek Aranjmanı-Ayfer Özer, Saksı Çiçeği-Abrisham Sheikholeslami, 3D Büst Kek-Mervenur Çin, Çikolata ve İzomalt-Büşra Büke, Pettifour-Gülten Çarkacı, Pasta Tasarım-Elmira Mathtomi, Cupcake-Fikriye Betül Gömeç, Ekmek kategorisi-Sema Geçgel, Grup Ekmek-Hatice Kübra Tikbıyık, Sanatsal ekmek-Neslihan Açıkgöz, Yöresel Lezzetler-Yıldız Yardım."

[Fotoğraf: İHA]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun katıldığı festivalin ödül töreninde kategorilere göre kazanan isimlere ödülleri takdim edildi.