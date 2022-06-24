Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 1 kilogram bonzai, 429 uyuşturucu hap, 2 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 74 reçeteye tabi hap ve 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla salıverildi.