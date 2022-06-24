Emekli Kıraathanesi bahçesindeki etkinlikte, kadınlar ince bulgur malzemesiyle hazırlanan yemeği en iyi şekilde yapmak için yarıştı.

Yarışmacıların hazırladığı yöresel lezzet, jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ödüllerini verdi.

Altunok, batırığın ilçenin sembollerinden biri olduğunu belirterek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.