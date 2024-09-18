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Güncel
AA 18.09.2024 17:44

Kastamonu'da kayalıklarda mahsur kalan 2 madenci helikopterle kurtarıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 1'i yaralı 2 madenci helikopterle kurtarıldı.

Kastamonu'da kayalıklarda mahsur kalan 2 madenci helikopterle kurtarıldı

Hacıreissökü köyünün ormanlık alanında dün maden arama firmasına bağlı çalışan 5 kişilik ekip, 2 gruba ayrılarak çalışma yaptı.

Maden arama çalışması sırasında Erkan E. uçurumdan düştü. Arkadaşının düştüğünü gören diğer madenci İdris A. durumu maden arama firmasına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Erkan E. ve yanına inerek bekleyen İdris A'nın yeri gece saatlerinde tespit edildi. Diğer 3 madenci de gece saatlerinde köye ulaştı.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede bulunan Karagöl Çayı mevkisinde arama yapan ekipler, yaklaşık 3 saatlik yürüyüşle 2 madencinin bulunduğu alana ulaştı. Ekipler, yaralının bulunduğu yerden kurtarılması için helikopter istedi.

Jandarmaya ait helikopter tarafından yaralı Erkan E. ve arkadaşı İdris A. kurtarıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Köy muhtarı Cemal Özcan, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine köyden bölgeyi bilen iki kişinin de eşlik ettiğini söyledi.

Ekibin 15 kişiden oluştuğunu anlatan Özcan, "Üç saat yürüme ile kaybolan madencilere ulaşıldı. Helikopter olay yerine geldi. Vatandaşlarımızı aldı." dedi.

Kurtarma çalışmasına katılan 82 yaşındaki Özcan: "Ateşin ışığı sayesinde bulduk"

Kurtarma çalışmasına katılarak ekiplere yol gösteren 82 yaşındaki Ahmet Özcan ise gece saatlerinde dağda ışık gördüğünü söyledi.

Bölgeyi çok iyi bildiği için ekiplere öncülük ettiğini anlatan Özcan, "Onların önüne düştüm gittim. Akşam dokuzdan beri dışarıdayım. Bölgede yol yok. Bir kilometre tırmandık. Ateş yakmışlar, öyle bulduk. Ateşin ışığı sayesinde bulduk." diye konuştu.

Arama çalışmasına katılan Berk Özcan da "AFAD UMKE ve JAK ekibiyle olay yerine intikal ettik. İki kişiyi sağ salim helikoptere intikal ettirdik. Çok şükür sağ salim buraya geldik. Helikopterin ineceği yer müsait değildi. Helikopterin inebileceği bir yer ayarladık. Kaburgaları kırık olduğu için sedyeyle helikopterin ineceği alana çektik." ifadelerini kullandı.

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