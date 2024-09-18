Niğde'de bu yıl patates ekiminde yüzde 31 artış oldu

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de temmuz ayının ilk haftasında yazlık patates sökümüne başlanıldığını hatırlattı.

İklim şartlarından dolayı kışlık patates sökümünün de 25 gün erken başladığını belirten Kenar, üreticilerin hem yazlık hem de kışlık patates hasadını yaptığını anlattı.

Kenar, geçen yıl patates fiyatlarından memnun olan üreticilerin bu yıl da patatese yöneldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz patates ekimine yönelince yaklaşık yüzde 31 patates ekimi arttı fakat bu yıl üreticimiz patates fiyatlarından memnun değil, fiyatlar maliyetin altında olduğu için şikayetçi. Patates fiyatlarının düşük olmasında iklim şartları, erken hasat ve arz fazlası etkili oldu. Yazlık ve kışlık patatesin aynı zamanda hasat edilmesi de fiyatları olumsuz etkiledi."