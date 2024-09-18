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Güncel
AA 18.09.2024 17:09

Muş'ta yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde hastanede yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Muş'ta yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, hastalar tahliye edildi.

Hastanenin Mali Hizmetler Müdürü İsmet Özsubaşı, gazetecilere, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Özsubaşı, "Gerekli eğitimlerin ve tatbikatların yapılması zorunlu olduğu için hastanemizce tatbikat yaptık. Tatbikatta itfaiye, arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin hazırlıkları tespit edildi. Olabilecek bir yangında eksikleri görmek açısından önemli bir tatbikattı. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

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