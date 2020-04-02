Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulanlar, karantina sürelerinin dolmasının ardından ayrılmaya başladı.

Yurtlardan ayrılanlar, gösterilen ilgi ve verilen hizmet dolayısıyla çalışanlara ve yetkililere teşekkür etti.

Karantina süresi dolan Mücahit Alaycık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesinde öğrenci olduğunu söyledi.

Türkiye'ye 18 Şubat'ta geldiğini belirten Alaycık, "Burada bize çok iyi baktılar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Her şey çok güzeldi. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

Kübra Maşalacı da Kıbrıs'tan geldiğini dile getirerek, "Yurtlarda kaldığımız sürede bizimle çok güzel ilgilendiler. AFAD ve UMKE ile Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Fatih Karakaya ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Koronavürüs çıktıktan sonra yalnız kaldığım için ailemin yanına geldim. Burada karantinaya alındım. Yurtlar kendi evimiz kadar rahattı. 4 kişilik odalarda tek başınıza kalıyorsunuz. Üç öğün yemeğiniz geliyor. Görevliler çok iyiler ve yardımcı oluyorlar. Buraya geldik diye herkes bizi hasta sanıyor ama burası bir denetim merkezi, korkulacak bir yer değil. Herkese çok teşekkür ederim."