İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle yüksek kesimlerde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu yollardan 33'ünde yeniden ulaşım sağlandı. Azdavay'da 3 köye ulaşım hala sağlanamıyor.

Bu arada, İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.