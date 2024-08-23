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Güncel
AA 23.08.2024 16:02

Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu İnebolu ve Cide ilçelerinde düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

İnebolu ilçesinde H.K'nin kaçak yollarla getirdiği tütünleri makarona doldurarak sattığını tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 113 kilogram tütün, 213 bin 350 boş makaron, 5 bin 150 dolu makaron, 45 makaron doldurma aparatı ve elektronik terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Cide ilçesinde yolcu otobüsünde kaçak tütün getirdiği tespit edilen R.Y'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan aramada 9 bin 980 dolu makaron bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

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Kaçakçılık Kastamonu Makaron
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