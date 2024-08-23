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Güncel
İHA 23.08.2024 15:33

Iğdır Emniyet Müdürlüğü insan tacirleri ve kaçak göçmenlere göz açtırmıyor

Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 11 düzensiz göçmen ile 1 insan taciri yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü insan tacirleri ve kaçak göçmenlere göz açtırmıyor

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 insan taciri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yakalanan düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi. 

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