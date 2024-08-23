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Güncel
AA 23.08.2024 15:12

Kars'ta kadınlar aile destek merkezi sayesinde meslek öğreniyor

Kars Aile Destek Merkezi'nde kadın kursiyerler, uygulamalı eğitim alarak meslek öğreniyor.

Kars'ta kadınlar aile destek merkezi sayesinde meslek öğreniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten aile destek merkezinde açılan kurslarda eğitimler sürüyor.

Aralarında ihtiyaç sahiplerinin de bulunduğu 60 kadın kursiyer, el sanatları, halı dokuma ve aşçı yardımcılığı gibi alanlarda eğitim alıyor. Merkezin koordinatörü Demet Keser, kadınlara mesleki yeterlilik kazandırmak, farklı alanlarda beceri edinmelerini sağlamak ve becerilerini sergileyecek imkanları sunmak amacıyla kurslar verdiklerini söyledi.

Kurslarda kullanılan bütün malzemelerin Aile Destek Projesi kapsamında temin edildiğini anlatan Keser, "Şu an halı dokuma, aşçı yardımcılığı ve el sanatları kurslarımız aktif, 3 ay süren kurslarımızda 60 kursiyerimiz bulunuyor. Yaklaşık 15 gün içerisinde de okuma yazma kursu açacağız" dedi.

Kurslarda Kars'a özgü ürünler ile lezzetlerin hazırlanmasını ve pazara sunulmasını hedeflediklerini dile getiren Keser, "Kurslarımız tamamlandığında sergi açmayı planlıyoruz ve kursların bitiminde sertifika verdiğimiz kursiyerlerimiz, hazırladıkları ürünleri burada satışa sunarak maddi destek de elde etmiş olacak. Kursiyerlere teşvik kapsamında 3 aylık eğitim döneminin sonunda bin 800 lira maddi destekte de bulunulacak" ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Nuran Coşkunaras da kadınlara halı dokumasını öğreterek bu sanatı yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Halı dokumayı öğrenen kursiyer Nurhayat Yıldırım ise "Bu kursu terapi olarak düşünüyorum, burada hem meslek ediniyorum hem de ev bütçeme katkı sağlıyorum" diye konuştu.

Merkezin eğiticilerinden Ezgi Kılıç, kurumda meslek edindirme eğitimlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici eğitimler verdiklerini, amaçlarının aile bütünlüğünü korumak, aile fertlerinin yaşamsal ve sorunsal çözüm becerilerini artırmak olduğunu kaydetti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kars
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