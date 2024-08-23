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Güncel
AA 23.08.2024 13:25

Bafra Ovası'nda yetişen kapya biber AB ülkelerinin sofralarına gidiyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan ve yaklaşık 32 bin dekardan 131 bin ton rekolte beklenen kapya biber, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.

Bafra Ovası'nda yetişen kapya biber AB ülkelerinin sofralarına gidiyor

Türkiye'nin en verimli ovalarından Bafra Ovası'nda üreticiler, kapya biber hasadına başladı. Salça, toz biber yapımında kullanılan, közlenerek tüketilen kapya biber, lezzeti ve etli yapısıyla talep görüyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Ovası'nda ağırlıklı olarak sebze üretimi yapıldığını söyledi.

Ovada 2023 rakamlarına bakıldığında toplam 870 bin ton sebze üretimi olduğuna işaret eden Sağlam, "Tabii 2023 yılı içerisinde biber üretimimize baktığımızda tamamı 46 bin dekar alanda yaklaşık 168 bin ton biber üretimimiz vardı. 2024'te üretim alanı 51 bin dekara çıktı. Buradan da toplam 182 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Bunun içerisinde kapya biber üretimine baktığımızda 32 bin dekar alanda 131 bin ton bir kapya biber rekoltesi beklentimiz var" dedi.

Bafra Ovası'nda yetişen kapya biber AB ülkelerinin sofralarına gidiyor

Sağlam, Bafra Ovası'ndaki kapya biberin çok kaliteli olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Samsun'dan biberi ile ünlü Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi iller de başta olmak üzere yaklaşık 32 ile biz kapya biber gönderiyoruz. Bugün yaklaşık maliyetlerimize baktığımızda 12 bin ile 15 bin lira arası dekara maliyetimiz ama yaklaşık 40 bin ile 50 bin lira arası bir iç piyasada satışımız var. Kilogram olarak baktığımızda bugün 10-11 lira arasında yurt içine, yurt dışına ise 17 liradan satışı yapılıyor. Dolayısıyla çiftçimiz kapya biberde verimli bir yıl yaşamaktadır."

Sebze ticareti ve üreticiliği yapan Adem Yanık ise ovada kapya biber hasadına başladıklarını; Polonya, Romanya, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini kaydetti.

İç piyasada ise özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesine biber gönderdiklerini aktaran Yanık, "İç piyasa 10 ila 11 lira arasında Avrupa'ya ise 17 ile 18 lira arasında satış yapıyoruz. Üreticiden 7 ile 8 lira arasında alıyoruz. Ben de bu yıl bin ton üretim yaptım. Bu yıl kuraklıktan dolayı verim biraz az. Bir hafta içinde ihracatın daha da artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Kapya biber hasadında çalışan kadınlar ise tarlada hem hasat hem de ürünlerin kasalamasını yaptıklarını anlatarak günlük bin 100 ile bin 200 lira arasında kazandıklarını dile getirdi.

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Avrupa Birliği İhracat Samsun
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