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Güncel
İHA 22.06.2023 14:26

Kastamonu’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu’nun merkez ve Taşköprü ilçelerinde yaşanan iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu-Daday karayolu Subaşı köyü mevkiinde Mehmet B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesindeki yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer kaza ise Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada araçtaki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

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