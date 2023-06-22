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Güncel
DHA 22.06.2023 14:41

Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı

Antalya'da 2 gün önce caminin kubbesindeki yuvasından 10 metre aşağıdaki kubbeye düşen yavru leylek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Merdivenle çıkılan kubbeden alınan bitkin haldeki yavru, yuvaya bırakıldı. Leyleğe Aksu ismi verildi.

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi’ndeki Kumköy Camii'ne birkaç ay önce leylek çifti yuva yaptı. Caminin kubbe kısmındaki yuvada dünyaya gelen 3 yavru, cami cemaati ve mahallelinin ilgi odağı oldu.

Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı

Yavruların gelişimini her gün yakından takip eden muhtar Hüseyin Oruç, 2 gün önce birinin yuvada olmadığını gördü.

Yuvadaki yavrulardan birinin 10 metre aşağıdaki bir başka kubbeye düştüğünü gören muhtar Oruç, yavrunun bulunduğu yerden kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı

"Aksu" ismi verildi

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yavru leylek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bitkin halde olduğu gözlenen leylek sağlık kontrolünden geçirildi. Kırık ve yarasının olmadığı belirlenen leyleğe ilçenin adı olan Aksu ismi verildi.

Yavru leylek daha sonra merdivenle ulaşılan yuvasına bırakıldı. Anne leylek de birkaç kere yuva etrafında uçtuktan sonra yavrusunun yanına döndü.

Muhtar Hüseyin Oruç, her yıl bekledikleri leylek çiftine alıştıklarını ve her geldiklerinde 3 yavruları olduğunu söyledi.

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