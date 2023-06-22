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Güncel
DHA 22.06.2023 14:05

Satın almak için anlaştıkları aracın anahtarını kopyalayıp 1 gün sonra çaldılar

Samsun'da satın almak için anlaştığı hafif ticari aracın anahtarını kopyalatıp 1 gün sonra çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Satın almak için anlaştıkları aracın anahtarını kopyalayıp 1 gün sonra çaldılar
[Fotograf: DHA]

17 Haziran’da İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu N.İ.H.H.  hafif ticari aracını satmak için A.Y.  ve Suriye uyruklu A.K.  ile buluştu.

Aracı beğendiklerini söyleyen A.Y. ve A.K. 1 günlüğüne kendilerinde kalmasını ve ödemeyi de sonraki gün yapmak istedi.

Teklifi kabul eden N.İ.H.H., anahtarı alıcılara verdi. A.Y. anahtarı kopyalattı ve bir gün sonra aracı beğenmediğini söyleyip sahibine teslim etti.

Satın almak için anlaştıkları aracın anahtarını kopyalayıp 1 gün sonra çaldılar

Gece, kopyalattıkları anahtarla aracı çalan A.Y. ve A.K., sahte plaka takıp Terme’ye gitti. Şüpheliler, yaklaşık 400 bin TL değerindeki aracı burada parçalatmak üzere arkadaşları B.K.'ye verdi.

Aracını park ettiği yerde bulamayan N.İ.H.H., polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 kişiyi  gözaltına aldı. 

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