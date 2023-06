Diyarbakır'da kurban satış yerleri belirlendi

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda kurban kesim yerleri, Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, Kamer-Et Kombinası ve Güler-Et Kombinası, Yenişehir ilçesindeki Üç Kuyular TOKİ semt pazarı yeri, Kurdoğlu Lojmanları içindeki beton saha, Bağlar ilçesinde, Beymir Et Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Övündüler Mahallesi OSB 8. Sokak No: 29/1, 8. Ana Jet Hava Kuvvetleri Komutanlığı oto yıkama yeri, AS-ET Besi Çiftiği, OSB 5. Sokak No: 10/1 ile Kayapınar ilçesindeki Şehir Stadyumu 1 Nolu Giriş Otopark Alanı, Emniyet Lojmanları (Eski) merkezi ısıtma sistem binası yanı olarak belirlendi.

Kurban satış yerlerinin ise, Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, Yeşil Vadi (Çarıklı) Mahallesi Besi Çiftlikleri, Şehitlik kömür tevzi sahası, Yeniköy Mezarlığı karşısı, Şehir Stadyumu karşısı Laleş Bulvarı olduğu kaydedildi.