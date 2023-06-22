3 kilogramlık mantar görenleri hayrete düşürdü

Bekteş Köyü’nde arıcılık ile geçimini sağlayan Mehmet Toprak, sağanak sonrası yerinİ güneşe bırakan havayı fırsat bilerek mantar aramaya çıktı.

Toprak, köy kırsalında 3 adet dev mantar buldu.

Ağırlıkları yarım kilogram ile 3 kilogram arasında değişen mantarları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mehmet Toprak, köy bakkalında mantarları tarttıktan sonra “1 adet 3 kilogram 135 gram,1 adet 625 gram 1 adet de 530 gram 3 tane mantar buldum. Bulduğum mantarları köydeki markette terazide tartım. Gerçekten çok büyük mantarla bende ilk kez böyle büyük mantarla karşılaştım. Bu mantarları ben dağda buldum. Bunlar yeniliyor. Bu büyük mantar 3 buçuk kilogramdı. Şimdi kırıldığı için 3 kilo 135 gram geldi. Bunlar yağışlar nedeni ile bu kadar büyümüş” dedi.