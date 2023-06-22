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Güncel
İHA 22.06.2023 13:26

3 kilogramlık mantar görenleri hayrete düşürdü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde Mehmet Toprak’ın bulduğu 3 kilogram 135 gram ağırlığındaki mantar görenleri hayrete düşürdü.

3 kilogramlık mantar görenleri hayrete düşürdü
[Fotograf: İHA]

Bekteş Köyü’nde arıcılık ile geçimini sağlayan Mehmet Toprak, sağanak sonrası yerinİ güneşe bırakan havayı fırsat bilerek mantar aramaya çıktı.

Toprak, köy kırsalında 3 adet dev mantar buldu.

Ağırlıkları yarım kilogram ile 3 kilogram arasında değişen mantarları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mehmet Toprak, köy bakkalında mantarları tarttıktan sonra “1 adet 3 kilogram 135 gram,1 adet 625 gram 1 adet de 530 gram 3 tane mantar buldum. Bulduğum mantarları köydeki markette terazide tartım. Gerçekten çok büyük mantarla bende ilk kez böyle büyük mantarla karşılaştım. Bu mantarları ben dağda buldum. Bunlar yeniliyor. Bu büyük mantar 3 buçuk kilogramdı. Şimdi kırıldığı için 3 kilo 135 gram geldi. Bunlar yağışlar nedeni ile bu kadar büyümüş” dedi. 

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