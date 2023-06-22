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Güncel
AA 22.06.2023 12:46

Otomobil tramvay hattındaki direğe çarptı: 2 yaralı

Eskişehir'de bir otomobilin, raylı sistem hattının enerji iletiminde kullanılan katener direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil tramvay hattındaki direğe çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Taner Dal idaresindeki otomobil, Yenidoğan Mahallesi Türker Sokağı'nda kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi.

Katener direğine çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Şehir Hastanesi-Kumlubel ve 75. Yıl-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hattında tramvay seferlerine ara verildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yaklaşık 7 saat ulaşıma kapalı kalan tramvay hattı yeniden açıldı.

Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla tramvay yolundan kaldırıldı.

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