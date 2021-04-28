Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantinaya son verildi.
Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Kovanören köyü Aşağımevki Mahallesi'nde 17 Nisan'da ikinci bir karara kadar karantina kararı alındığı hatırlatıldı.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince yapılan kontrollerde mahallede Kovid-19 pozitif vaka sayılarının azaldığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine mahalledeki karantina uygulamasına son verildiği kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz