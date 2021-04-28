Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Kovanören köyü Aşağımevki Mahallesi'nde 17 Nisan'da ikinci bir karara kadar karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince yapılan kontrollerde mahallede Kovid-19 pozitif vaka sayılarının azaldığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine mahalledeki karantina uygulamasına son verildiği kaydedildi.