Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Botla bölgeye ulaşan ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 5 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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