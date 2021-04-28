Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda
[Fotoğraf:AA]
Kırıkkale'de, ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlarla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi amacıyla belli bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Kırıkkale'de yaşayan toy kuşu, karaca, kurt, porsuk, tavşan, tilki ve yaban domuzu gibi hayvanların doğal yaşamı fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışı kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.
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