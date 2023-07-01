Az Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.07.2023 12:40

Kastamonu'da asırlık pilav şöleni yaşatılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 131 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde, halka 113 kazan etli pilav ikram edildi.

Kastamonu'da asırlık pilav şöleni yaşatılıyor

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte, ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda etkinliğin 131. yılı dolayısıyla katılımcılara, 1250 kilogram pirinç ve 650 kilogram et kullanılarak yapılan 113 kazan etli pilav ikram edildi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, etkinliğin asırlar boyu devam etmesini diledi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da ilçe sakinlerinin bayramını kutlayarak, bayram pilavı geleneğini, bundan sonra da gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.

Pilav şölenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, siyasi partilerin temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Espiye'de jandarmadan trafik denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Babasının elini bırakan Kerem otomobilin çarpması ile öldü
13:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
13:22
Depremzede çiftçilere 'Hayat' eli uzandı
13:03
Midyat'a turist akını: Günde 10 bin kişi ziyaret ediyor
12:27
Yüzlerce yıllık 'bayram yeri' geleneği çocuklara neşe katıyor
12:15
Türkiye KEİ Dönem Başkanlığını devraldı
Çınarcık, doğal güzellikleri ve tarihiyle nüfusunun 10 katını ağırlıyor
Çınarcık, doğal güzellikleri ve tarihiyle nüfusunun 10 katını ağırlıyor
FOTO FOKUS
Afrika'nın izleri Ankara'da
Afrika'nın izleri Ankara'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ