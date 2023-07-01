Kastamonu'da asırlık pilav şöleni yaşatılıyor

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte, ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda etkinliğin 131. yılı dolayısıyla katılımcılara, 1250 kilogram pirinç ve 650 kilogram et kullanılarak yapılan 113 kazan etli pilav ikram edildi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, etkinliğin asırlar boyu devam etmesini diledi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da ilçe sakinlerinin bayramını kutlayarak, bayram pilavı geleneğini, bundan sonra da gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.

Pilav şölenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, siyasi partilerin temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.