Çiçekyayla köyünde otların ateşe verilmesi sonucu kontrolden çıkan alevler, ormanlık alana yöneldi.

Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ile Abana ve Bozkurt Belediyesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yürüten ekipler, ormana yakın alanlarda ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.