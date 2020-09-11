Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 06 AFB 256 plakalı aracı takibe aldı.

Takip sonucu İstanbul'dan Ankara'ya gelen araç, Kazan'da durduruldu. Araçta yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen Y.Y. ile Y.E.Y'nin çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.