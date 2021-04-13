Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Örenyeri köyünün Örenyeri ve Sağarcık mahallelerinin 8 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantina süresince, mahallelerde ikamet eden kamu kurum ve kuruluşu görevlileri ile özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallelerde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.