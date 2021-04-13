Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesinin Trakya kesimi ile İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Marmara Bölgesi Sağanak Hava Durumu Yağış
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