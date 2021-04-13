Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.