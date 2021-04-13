Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler İdlib'e 36 tır insani yardım gönderdi
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.
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