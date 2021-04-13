Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ve Çal ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Ümit K. idaresindeki kamyonet, Acıpayam ilçesi girişinde refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kamyonette sıkışan Ümit K., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
Halil G.'in kullandığı traktör, Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Vücudunun bir bölümü traktörün arka tekerleği altında kalan sürücü, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Halil G., Çal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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