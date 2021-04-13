Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ilkbaharda yeniden beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da nisanda yağan kar, kenti beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte, gece başlayan kar sabaha kadar etkisini sürdürdü.
Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Kayak Merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler oluştu.
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yüksek rakımlı mahalle yollarında kar küreme çalışması başlattığı öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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