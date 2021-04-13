İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik arama köpeği 'Larissa'nın da bulunduğu operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda iki evin duvarları arasındaki tuğlalar içine konulmuş, halıların altına gizlenmiş, çöplere bırakılmış ve çorapların içine konulmuş 102 gram eroin, 260 gram fişeklenmiş bonzai, hassas terazi, uyuşturucu fişeklenmesinde kullanılan tokalar, eldivenler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1030 TL ele geçirdi.

Operasyonda Ç.Z. ve G.T. gözaltına alındı.