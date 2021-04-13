Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
"Uyuşturucu ticareti" yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.R.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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