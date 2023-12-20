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Güncel
AA 20.12.2023 10:03

Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da, haklarında cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. yakalandı.

Kastamonu Jandarma Suç Araştırma timi tarafından kasten öldürme, ruhsatsız silah ve mermi alma suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.G. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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