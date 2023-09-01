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Güncel
AA 01.09.2023 17:51

Kastamonu Üniversitesi'nde inşa edilen 5 bin kişilik camide çalışmalar tekrar başladı

Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde temeli 2016 yılında atılan ancak maddi nedenlerle tamamlanamayan 5 bin kişilik camide inşaat tekrar başladı.

Kastamonu Üniversitesi'nde inşa edilen 5 bin kişilik camide çalışmalar tekrar başladı

Kampüste 10 bin metrekare alana yapılan camide çalışmaların yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen programda kurban kesildi, dua edildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, caminin tamamlanması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyleyerek, "Bu topraklarda hiçbir cami yarım kalmaz. Yani biz kalmayacağına bütün kalbimizle inanıyoruz" dedi.

Vali Dallı, inşaat için gerekli olan 50 milyon liranın toplanması durumunda caminin yaklaşık 2 yıl içinde ibadete açılabileceğini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise yıl sonuna kadar dış cepheyi ve kubbe kaplama işini bitirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Hayırseverlerden camiye katkıda bulunmalarını isteyen Topal, şöyle devam etti:

"Hayırseverlerden az demeden katkıda bulunmalarını arzu ediyoruz. Damlaya damlaya göl olur. Verilen küçük meblağlar yekunda ciddi rakamlara ulaşabiliyor. İnşallah başta personelimiz olmak üzere imkanı olan herkesten en azından cep telefonu faturası kadar buraya bir aidat mukabili veya otomatik ödemeyle beraber bir katkı sağlamalarını bekliyoruz. Çünkü toplamda bu rakamlar hakikaten bizim ciddi ihtiyaçlarımızı giderecek. Bugün inşallah güzel bir adım atılmış oldu. Ümit ederim aralık ayına varmadan da neticesini hep beraber almış olacağız"

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da katıldı.

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