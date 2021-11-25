Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaş'ta öğrencilere temel trafik eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Kaş ilçesinde trafik polisi ekiplerince öğrencilere yönelik temel trafik eğitimi düzenlendi.
Atatürk İlkokulundaki birinci sınıf öğrencilerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik farkındalığı eğitimi kapsamında genel kurallar, can güvenliği için ışıklara uyulmasının önemi, servis araçlarına binme ve inme, araçlarda emniyet kemeri kullanma gibi konular anlatıldı.
Trafik ekipleri, ders sonunda çocuklara kırmızı düdük ve çıkartma gibi hediyeler verdi.
Eğitimlerin devam edileceği belirtildi.
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