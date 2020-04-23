Kartal Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kartal Kızılay Şubesi, çağrılar kapsamında evde kalanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ederken, doğum tarihi 23 Nisan olan çocukları da unutmadı.

Kaymakamlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum tarihleri aynı gün olan çocukları belirledi.

Belirlenen adreslere gidilmeden önce Kartal Kaymakamlığı konutuna geçen ekipler, 23 Nisan doğumlu olan Kartal Kaymakam Abdullah Demir'e de doğum günü sürprizi yaptı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Demir, çocuklara sürpriz yapmaya giderken sürprizle karşılaştığını ve mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Demir ile beraberindeki ekip, ilçede yaşayan 8 yaşındaki üçüz kardeşler Bilge, Beyza ve Mustafa Uzun'un evine gitti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini pastayla gören çocukların mumları üflerken yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı. Demir'in "Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?" sorusuna üçüz kardeşlerden Mustafa "Doktor olmak istiyorum", Bilge, "Veteriner olmak istiyorum", Beyza da "Unuttum" karşılığını verdi.

Üçüzlerin annesi Mukaddes ve babası Yıldıray Uzun da ekibe teşekkür etti.

Kaymakam Abdullah Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bulunan ve doğum günü 23 Nisan olan çocuklara sürpriz yapmak için önceden planlama yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hem de doğum günlerine hazırlık yapıyorduk. Ben buraya gelmek için evimden çıktığım an asıl sürprizin bana yapıldığını öğrendim çünkü benim doğum günüm de 23 Nisan. İlk sürprizi bize yaptılar. Üçüz çocuklarımızın doğum gününü ve bayramlarını kutladık. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kartal Kızılay Şube Başkanı ve Vefa Grubu Koordinatörü Hüseyin Özkul ise sokağa çıkamayan çocukların neşeleneceği bir şey yapmak istediklerini ve böyle anlamlı bir günde anlamlı bir doğum günü kutlaması yapmayı planladıklarını belirtti.

Özkul, 10 mahallede 23 Nisan doğumlu 10 çocuk tespit ettiklerini kaydetti.

Kaymakam Demir ile beraberindekiler, daha sonra doğum günü olan diğer çocukların evlerine gitti.