Çemçe bölgesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman çavuşlar Ökkeş Durmaz ile Kenan Tecirli'nin Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesineki tedavileri sürüyor.

112 Acil Servis ekibi, Durmaz ve Tecirli'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olay

Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde, 29-30 Nisan 2020'de düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe grubu tamamen yok edilmişti.

Örgütün Çemçe bölgesini takviye etme maksadıyla bölgeye yeni gönderdiği 3 teröristin bu alana sızma girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen ve Yüzbaşı Çiftçi ile timinin gönüllü olarak katıldığı operasyonda, teröristlerle güvenlik güçleri arasında 10 metrelik mesafeden çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirilirken Yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit olmuş, 2 asker de hafif yaralanmıştı.