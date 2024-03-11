Kars’ta Zimem Defteri Projesi hayata geçirildi

Kars Valiliği tarafından Ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması için 'Zimem Defteri' Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında dar gelirli vatandaşların yer aldığı mahallelerdeki bakkallar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ziyaret edildi.

Ziyaret edilen bakkallarda vatandaşların borçları hesaplanarak borç defteri tutanakla alındı, hayırseverlere verildi.

Hayırseverler ise bakkala defterde yazan alacağı kadar ödeme yaparak vatandaşların borçlarını kapatmış oldu. Ödeme yapılan bakkalların camlarına ise Kars Valiliği tarafından hazırlanan ve üzerinde “Bu bakkalda vatandaşlara ait olan tüm borçlar, Valiliğimiz aracılığı ile hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir” yazılı afiş asıldı.