Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.09.2023 10:04

Kars'ta yayla anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki köy arasındaki yayla kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kars'ta yayla anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı

İlçeye bağlı Güllüce ile Kazıkkaya köyleri arasında daha önce mahkemelik olan yayla konusu yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle köylüler arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada Güllüce köyünden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Yaylada ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle bir yaralı ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı. Diğer 4 yaralı ise traktörle ambulansa ulaştırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Kilis'teki terör operasyonlarında 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Ermeni güçler Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
10:39
Şanlıurfa'da 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi
10:35
Tekirdağ'da "çekçekçiler" kayıt altına alınıyor
10:43
Bilecik'teki orman yangınına müdahale sürüyor
10:29
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
10:22
Assos Antik Kenti’nde 2 bin 300 yıllık izler bulundu
Denizli'de 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu
Denizli'de 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu
FOTO FOKUS
Libya'yı sel vurdu: Yağış miktarı son 40 yılın en yükseği
Libya'yı sel vurdu: Yağış miktarı son 40 yılın en yükseği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ