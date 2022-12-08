Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezi ve Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 301 gram sentetik uyuşturucu, 186 gram toz esrar, 8 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, afyon sakızı, skunk, hassas terazi, cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 53 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, Ç.G, E.Ç. ile C.Ç. tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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