Müdürlükten yapılan açıklamada, "Biberiye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Altınözü, Antakya, Dörtyol, Erzin ve Samandağ ilçelerindeki 8 üreticiye 40 bin biberiye fidesi dağıtıldığı belirtildi.

Kentte biberiye tarımının genellikle doğadan toplanarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda birkaç üreticinin girişimleri sonucunda biberiye yetiştiriciliğine başlanmıştır. Müdürlüğümüz, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla çeşitli projeler yapmaktadır. 'Biberiye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'ni uygulamaktaki amacımız, tarıma uygun arazi niteliğinde olmayan sahalara biberiye bitkisini diktirerek öncelikle bölgede meydana gelebilecek erozyonla mücadele etmektir. Ayrıca, bu alanları tarıma kazandırılarak, ilimizdeki tıbbi ve aromatik bitki varlığını arttırmaktır."